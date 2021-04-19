ФАС возбудила дело против Google из-за «злоупотреблений» YouTube

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) возбудила дело против американской корпорации Google из-за злоупотребления доминирующим положением YouTube на рынке сервисов видеохостинга. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Поводом для возбуждения дела послужило обращение, поступившее в ФАС от Региональной общественной организации «Центр интернет-технологий». РОЦИТ пожаловалась на действия Google по блокировке и удалению аккаунтов, а также контента пользователей на YouTube.

ФАС пришла к выводу, что действия YouTube в отношении пользователей являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми, что приводит к внезапным блокировкам и удалениям аккаунтов без предупреждения и объяснения причин. В ведомстве заявили, что такие действия Google могут привести к ущемлению интересов пользователей и ограничению конкуренции.

Роскомнадзор ранее потребовал от Gооglе уплатить штраф в размере трех миллионов рублей за неудаление противоправной информации из поисковой выдачи. Об этом рассказал RT.

Представители Google ранее согласились обозначить Курильские острова как территорию РФ. На несоответствие принадлежности островов в Тихом океане, входящих в состав Курильской гряды, обратили внимание в Госдуме. В Google также пообещали изучить материалы думской комиссии по вмешательству в дела РФ и удалить все материалы, противоречащие российскому законодательству, написала «Газета.ru».