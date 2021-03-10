Сдавать биометрию не нужно будет для «Госуслуг»

Россиянам не потребуется в обязательном порядке сдавать свои биометрические данные для доступа к порталу госуслуг. Сервис по-прежнему будет доступен по связке логина и пароля, заявил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов.

«Биометрические данные также могут быть использованы в будущем лишь по желанию пользователя в качестве дополнительного фактора аутентификации», — сказал Качанов.

Пользователи смогут сами выбрать удобный для себя способ авторизации на портале. При этом использование биометрии усилит безопасность доступа в личный кабинет, подчеркнул замглавы ведомства.

В Минцифры ранее сообщили, что масштабный сбой, который произошел в среду в работе многих государственных сайтов и интернета от «Ростелекома», не был связан с действиями Роскомнадзора по замедлению работы Twitter в России. Между тем большинство госпорталов уже возобновило работу. Многие сайты по всему миру сегодня также вышли из строя из-за сильного пожара, произошедшего в дата-центре крупнейшего хостинг-провайдера Европы OVH.