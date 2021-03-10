Пожар в крупнейшем дата-центре Европы «положил» сайты по всему миру

Мощный пожар произошел на востоке Франции, в дата-центре крупнейшего европейского хостинг-провайдера OVH. В результате перестали работать многие популярные сайты по всему миру, сообщило агентство Reuters.

Возгорание произошло в дата-центре SBG2, который находится во французском Страсбурге. Что послужило причиной пожара, останется неизвестным. Основатель компании OVH Октав Клаба рассказал, что пожарные немедленно прибыли на место, но им не удалось справиться с огнем в SBG2, и весь дата-центр полностью был уничтожен. Частичный ущерб был нанесен дата-центру SBG1.

OVH является самым крупным хостинг-провайдером в Европе и третьим по величине в мире.

В среду, 10 марта, в России перестали работать ряд государственных ресурсов, сбои также произошли в работе платежной системы QIWI, хостинга YouTube, сайта Google. На сбои жаловались и пользователи «Ростелекома». Это произошло вслед за тем, как Роскомнадзор применил меры в отношении Twitter, замедлив работу соцсети за несоблюдение законодательства РФ. В Минцифры ранее сообщили, что сбой работы госсайтов произошел не из-за замедления Twitter.