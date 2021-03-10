«Ростелеком» заявил о восстановлении работы сети

«Ростелеком» устранил все неполадки и восстановил работу сети. Также появился доступ к ряду государственных сайтов после сбоя.

«В 14:45 работоспособность сети восстановлена. Сайты госорганов доступны. Причины сбоя изучаются, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем», — заявили ТАСС в пресс-службе компании.

Клиенты «Ростелекома» по всей России стали жаловаться на перебои в работе Сети утром 10 марта. В частности, трудности возникли у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Казани, Новосибирска, Якутска. Большинство людей не могло выйти в интернет, у некоторых не работало телевидение.

Также россияне пожаловались на то, что перестали работать государственные сайты. В «Ростелекоме заявили, что сбой произошел из-за проблем с оборудованием компании Специалисты оперативно обнаружили проблему и начали ее решать.

В Минцифры подчеркнули, что госпорталы упали по той же причине, а не из-за замедления трафика Twitter. К 14:00 по мск сайты Кремля, правительства, Госдумы и Совета Федерации заработали.

Роскомнадзор 10 марта объявил о том, что с это дня принято решение замедлить трафик Twitter из-за систематического неисполнения платформой требований об удалении запрещенного в РФ контента.