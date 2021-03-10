Сбой в работе «Ростелекома» не связан с замедлением соцсети Twitter и действиями Роскомнадзора. Об этом сообщил представитель Минцифры.

В ведомстве уточнили, что сбой произошел у маршрутизаторов сети «Ростелекома», передало РИА «Новости».

«Проблемы с доступом к ряду государственных и других сайтов связаны со сбоями в работе маршрутизаторов, используемых в сети ПАО „Ростелеком“. Компания предпринимает необходимые меры по восстановлению работоспособности Сети», — рассказали в пресс-службе министерства.

В среду в обед ряд государственных сайтов перестали работать. Среди них сайт Госдумы, СК РФ, нескольких министерств и другие. Работа некоторых уже восстановлена. Как ранее сообщили в самом «Ростелекоме», сбой был связан с оборудованием. Проблему удалось определить, и сейчас специалисты работают над ее решением.

Сегодня Роскомнадзор замедлил работу Twitter в связи с систематическим неисполнением требований об удалении запрещенного в РФ контента. Также соцсеть внесли в перечень угроз. Пользователи уже начали массово жаловаться на работу Twitter.