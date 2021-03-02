Российский Су-35 вошел в топ самых красивых истребителей мира

Читатели Defence Blog выбрали пять самых красивых истребителей в мире. В рейтинг включили и российский Су-35 поколения 4++. Он оказался на втором месте, уступив американскому самолету.

Лидер пятерки — истребитель США пятого поколения F-22 Raptor — набрал 40% голосов. Су-35 сочли красивым 14% читателей блога. На третьем месте оказался французский Rafale с 13%.

Еще один «американец» — F-15 Eagle — заручился поддержкой 12% голосов и занял четвертую строку рейтинга. Замкнул топ-5 европейский Typhoon с 5%.

В список для голосования также попали американские F-35 Lightning II и F/A-18E/F Super Hornet, российский Су-57 и китайский J-20. Но, как оказалось, читатели предпочли им другие модели.

Ранее США выразили обеспокоенность вероятной сделкой между Россией и Египтом по покупке российских Су-35. А Су-57 признали победителем F-15ЕХ.

Экс-министр обороны США Кристофер Миллер подверг резкой критике программу создания американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Самолеты он назвал «куском дерьма».