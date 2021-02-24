США напугала возможная покупка Египтом российских истребителей

Госсек США Энтони Блинкен провел беседу с с главой египетского МИД Самехом Шукри. В ходе беседы Блинкен отметил, что США обеспокоены возможной покупкой Египтом российских самолетов Су-35, сообщил сайт «Политика сегодня».

«Госсекретарь выразил обеспокоенность по поводу прав человека, которые, как он подчеркнул, будут иметь ключевое значение для двусторонних отношений между США и Египтом и потенциальной закупки Египтом истребителей Су-35 у России», — сообщил сайт Государственного департамента США.

Политики обсудили проблему терроризма на Синайском полуострове, а также дальневосточный мирный процесс и поддержку мирных переговоров в Ливии.