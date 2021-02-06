Эксперт оценил, насколько самолеты пятого поколения превосходят предыдущие разработки

В США признали Су-57 победителем F-15ЕХ. Эксперт рассказал, в чем преимущества самолетов пятого поколения над предыдущими.

Истребитель четвертого поколения F-15EX Advanced Eagle вряд ли сможет справиться с самолетами пятого поколения — российским Су-57 и китайским J-20 — признает ветеран Корпуса морской пехоты (КМП) США Алекс Холлингс в своем личном блоге на Sandbохх. Его процитировала «Лента.ру».

При этом авиалюбитель считает маловероятным столкновение F-15EX и Су-57. Холлингс также укоряет J-20 за проблемы с двигательной установкой.

Далее, ссылаясь на статистику воздушных боев, проходивших с участием истребителя F-15 Eaglу, автор называет его последнюю версию «самым крутым истребителем четвертого поколения на планете».

В феврале журнал Popular Mechanics написал, что F-15EX Advanced Eagle дешевле и сильнее вооружен, чем истребитель пятого поколения F-35 Lightning II.

Впервые F-15EX Advanced Eagle поднялся в воздух в том же месяце.

Согласно открытым данным, F-15EX Advanced Eagle получил, в частности, электродистанционную систему управления, цифровой кокпит, радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) и современную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В Boeing уверяют, что самолет «может служить испытательным стендом для внедрения технологий будущего, что является ключевой возможностью для ВВС».