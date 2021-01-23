Бывший министр обороны США грубо высказался в адрес истребителей F-35

Бывший исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер назвал программу создания американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II «куском дерьма».

Об этом сообщил журнал Aviation Week & Space Technology. По данным издания, Пентагон раскритиковал слишком низкие темпы снижения расходов на этот самолет производителем — американской компанией Lockheed Martin.

Уточняется, что компания взяла обязательства по снижению этого показателя на 25% к 2025 году по сравнению с 2018 годом. Министр Военно-воздушных сил (ВВС) США Уилл Ропер остался недоволен их работой. Известно, что ВВС рассчитывали получать ежегодно 48-60 новых самолетов F-35.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов назвал истребители-перехватчики МиГ-31 и тяжелые истребители ПВО Су-27 самым эффективным барьером для неприкосновенности воздушных границ России перед авиацией НАТО. Эксперт уточнил, что летчики авиации ПВО круглосуточно дежурят по графику. Об этом сообщило ИА Nation News.