Россиянин устал ждать и выпустил приложение Clubhouse для Android

Приложение Clubhouse для Android появилось на сайте GitHub. Его разработчиком стал россиянин Григорий Клюшников. На своей странице в Twitter он пояснил, что ему надоело ждать официального приложения для Android и он сделал свое. Для этого ему понадобился один день.

По его словам, это пока только сырая версия приложения «обмотанная синей изолентой». Для пользователей доступна голосовая часть и вся инфраструктура, обновления и хранение аватарок. Недоступны уведомления, создание и модерирование комнат.

«В функциональности, вероятно, тоже есть сотня ошибок», — не исключил разработчик.



По его словам, это временная мера, пока администрация Clubhouse не выпустит официальное приложение для Android. Клюшников не исключил, что они заняты этим прямо сейчас.

Весь дизайн он взял с приложения для iOS. Разработчик уже предупредил пользователей, что регистрацию, на всякий случай, лучше проходить с iPhone. После этого можно скачать.APK-файл и установить на свое устройство.

Новая социальная сеть Clubhouse основана исключительно на голосовой связи. Участники могут входить в «комнаты-чаты», которые создают спикеры. Присоединиться к новой площадке пока можно только по специальному приглашению уже зарегистрированных пользователей. Clubhouse стал лидером по числу скачиваний в России среди бесплатных приложений

Рост популярности площадки уже привел к появлению мошенников. Несколько тысяч пользователей вели беседу с якобы Аллой Пугачевой. Муж примадонны Максим Галкин заявил, что аккаунт фейковый.

Попал Clubhouse и в скандал. Российского телеведущего Владимира Соловьева дважды заблокировали за якобы нарушение правил социальной сети. При этом он не успел провести ни одного эфира.

Ситуацией заинтересовался Роскомнадзор. Ведомство направило администрации Clubhouse письмо, в котором пояснило, что необоснованная блокировка попадает под действие федерального закона России. Дело может закончиться штрафом или блокировкой приложения.