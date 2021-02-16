Clubhouse дал голос всем, кроме Соловьева. Новая соцсеть может отправить в бан автоматом

Набирающая популярность в России соцсеть Clubhouse заблокировала аккаунт ведущего Владимира Соловьева, хотя он еще не провел ни одного эфира. В правилах платформы прописано, что среди прочего не разрешается записывать разговоры без разрешения и выдавать себя за другого.

Правила в Clubhouse

В соцсети нельзя записывать разговоры в комнатах, если на это не получено разрешение всех участников, а также делиться информацией, которую спикер назвал «не для записи». Не разрешается нарушать «применимое местное, государственное, национальное или международное право, а также имеющие силу закона нормы».

В Clubhouse нельзя выдавать себя за другого человека или юридическое лицо, запрашивать личную информацию у несовершеннолетних. Кроме того, запрещено продвигать преступную деятельность или предоставлять о ней информацию. Также в разговоре запрещается загружать контент, который будет нарушать интеллектуальную собственность, конфиденциальные документы и распространять вредоносные файлы.

В русскоязычном чате для новоявленных пользователей объяснили, что если никого не троллить и не оскорблять, то в бан попасть практически нереально. Хотя пока в русском сегменте существует одна проблема. Комнаты плохо модерируются. Поэтому зачастую жалобы и блокировки проходят в автоматическим режиме.

Из-за чего заблокировали Соловьева

Аккаунт Соловьева в соцсети заблокировали 15 февраля. Он поделился текстом сообщения, которое получил от организации.

«Ваши недавние комнаты были отмечены на предмет потенциальных нарушений доверия и безопасности и находятся на рассмотрении», — сказано в сообщении.

Телеведущему посоветовали попробовать еще раз войти в Clubhouse позже. Журналист счел, что соцсеть испугалась его появления на платформе.

«Все, что надо знать о „ценности свободы слова“ на этой площадке», — резюмировал Соловьев.

Юрист Тимур Маршани прокомментировал блокировку журналиста.

Невозможно оспорить, потому что он должен обратиться в суд, где зарегистрирована данная организация. Сейчас Шота Горгадзе — его ближайший друг, адвокат — будет этим заниматься, чтобы придать значимость происходящему процессу Тимур Маршани.

По словам эксперта, у Соловьева нет шансов оспорить решение соцсети. Ведь это внутренняя конфиденциальная политика Clubhouse, который самостоятельно принимает решения относительно блокировки того или иного пользователя. Маршани заметил, что российского ведущего заблокировали за его политическую позицию, которая не соответствует позиции соцсети. Она имеет на это право, но, конечно, такие действия носят политизированный характер. Таким образом западные платформы пытаются надавить на российскую политическую элиту, отметил собеседник «360».

Будет ли Россия контролировать соцсеть

Маршани посчитал, что блокировать Clubhouse в РФ все же не будут.

«Государство не должно контролировать все, что касается инновационной сферы и социальной сети. Брать под контроль так, как берут Facebook, Instagram и другие соцсети, — наиболее неинтересная и нецелесообразная деятельность», — добавил юрист.

Он отметил, что даже если власти попробуют ограничить трафик, это не даст существенного результата.

Член Общественной палаты Артем Кирьянов, наоборот, высказался за то, чтобы Роскомнадзор контролировал деятельность Clubhоusе. При этом в комментарии «360» он отметил, что никакой прямой опасности для россиян эта соцсеть не несет.

Я бы не сказал, что есть какая-то опасность. Просто неожиданное появление новой программы, нового мессенджера, которое пошло по стране, требует в том числе и изучения, и внимания как общественности, так и надзорных органов. Надо понимать, как соблюдается российское законодательство, в том числе в части запрещенного контента Артем Кирьянов.

Он напомнил, что на территории РФ запрещено распространение деструктивного контента, тем, связанных с торговлей наркотиками, и так далее. Есть большой пласт законодательства, который нужно контролировать на предмет исполнения соцсетями.

Однако кроме контента, который есть в соцсети, существует и другая тема, которая требует пристального внимания. Это безопасность личных данных пользователей. Об этом «360» подробно рассказал генеральный директор студии lab.AG Артем Геллер.

Соцсеть Clubhouse появилась в марте 2020 года. Ее создатель — бывший сотрудник Google Пол Дэвисон. Главная особенность платформы в том, что участники обмениваются голосовыми сообщениями в так называемых комнатах. Каждую беседу могут слушать до пяти тысячи человек.

В России соцсеть стала популярна недавно. Особое внимание к ней приковано с тех пор, как Илон Маск предложил президенту РФ Владимиру Путину провести разговор в этом приложении. В Кремле эту инициативу назвали интересной, но ответа не дали.