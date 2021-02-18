Бан Соловьева выйдет боком для Clubhouse. Могут ли в России заблокировать новое приложение

Если Clubhouse не разблокирует аккаунт Владимира Соловьева, то может стать первой социальной сетью в РФ, которую накажут за «дискриминацию» российских СМИ. К ней применят новый закон о запрете на ограничение доступа россиян к информации. «360» разбирался, есть ли у России инструменты для блокировки Clubhouse, и не будет ли история с этим приложением похожа на ту, что уже была с Telegram.

У Clubhouse нет присутствия в России

Clubhouse может попасть под действие это закона, вопрос в том, что дальше будут делать, отметил в разговоре с «360» технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков.

«У него (приложения Clubhouse — прим. ред.) нет российского юрлица, нет присутствия в России, российским законам он не подчиняется. Максимум, что могут сделать, это заблокировать его Роскомнадзором, а как это „хорошо работает“ для устанавливаемых на телефон приложений мы все знаем», — сказал Гавриченков.

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Чисто технически блокировка происходит путем командования оператором связи, объяснил собеседник «360». Передаются IP-адреса, которые блокируются на транзите, как это было с Telegram.

«Вот так выглядит блокировка, то есть просто трафик перестает ходить», — сказал Гавриченков. Однако, он добавил, что поскольку это приложение, то там не все просто с IP-адресами.

Гавриченков объяснил, что если на веб-сайт можно зайти и посмотреть его имя, например, Facebook.com, и какому IP-адресу соответствует, то с приложением все немного иначе. Там не участвует, по большому счету, система DNS (Domain Name System «система доменных имен» — прим. ред.), то есть нельзя так просто посмотреть, к каким сайтам приложение обращается, это нигде не вводится в пользовательском интерфейсе, это доступно только реверсии инжиниринга. При этом новые IP-адреса приложения может получать через Push-уведомления хоть раз в секунду.

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«Соответственно их даже в коде приложения после реверса может не быть. То есть заблокировать именно приложение технически очень-очень сложно», — подытожил Гавриченков.

Автобаны регулирует алгоритм

Генеральный директор студии lab.AG, главный разработчик президентского сайта Kremlin.ru, основатель компании «Дизайн государственных систем России» Артем Геллер считает, что блокировка Соловьева вряд ли сможет попасть под закон, потому что это был автобан.

«Во-первых, это был автобан, поэтому это вряд ли может попасть под закон, потому что социальная сеть не регулирует эти баны, а это делается ее алгоритмом», — объяснил Геллер в разговоре с «360».

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Он отметил, что решение о блокировке Соловьева было неправильным и несправедливым, поскольку это сделали пользователи и сделали это осознано. Как уверен Геллер, этот бан отменят, потому что нет никакого повода его осуществлять. То есть Соловьев не нарушал никакие правила Clubhouse, а значит и блокировать его не имеют права, объяснил собеседник «360».

Единственная проблема, по которой может быть длинная заминка, заключается в том, у Clubhouse нет российских модераторов, и им просто долго нужно будет разбираться с ситуацией, отметил Геллер. К тому же, по его словам, у них такие ситуации сейчас происходят по всему миру, они действуют как могут и в основном на Америку, «даже Европа совсем не в том приоритете, не говоря уже о России».

Исходя из этого, из структуры этого бана, из того, как это вышло, конечно под закон не попадает Артем Геллер

Говоря о том, может ли Россия как-то на это повлиять, Геллер ответил, что это возможно.

«Безусловно можем, потому что работа Clubhouse на территории России должна в полной степени соответствовать российскому законодательству. Просто еще не было никаких, я так понимаю, формальных договоренностей, они еще официально не пришли в Россию — ни офисами, ни сотрудниками, ни своими лицензионными соглашениями — в общем совсем ничем», — заметил Геллер.

Он добавил, что поскольку сервису в его публичной версии всего несколько недель, и то, это по сути, бета-версия, потому что доступ возможен сейчас по инвайтам, Clubhouse объективно тяжело решить эти проблемы. Но если будет официальный запрос, то, по мнению Геллера, они быстро отреагируют, потому что проблемы, собственно, и нет.

Он уверен, что Clubhouse исправят ситуацию, когда из-за массовых жалоб блокируют пользователя, потому что такой алгоритм не используется нигде и он больше похож на то, что они просто не успели о нем подумать и ничего сделать из-за сроков запуска.

Геллер напомнил, что сначала надо пожаловаться на человека, потом рассмотреть причину и только потом банить — так работают все социальные сети. Эту проблему в Clubhouse он назвал проблемой роста, которую быстро исправят.

Говоря о том, как осуществляется автобан, гендиректор студии lab.AG отметил, что методов очень много: есть IP-адреса серверов, где находится Clubhouse, есть официальный запрет, на который они должны отреагировать, есть просьба удалить его из российского AppStore, потому что они нарушают законодательство.