Фейковый аккаунт Пугачевой появился в Clubhouse. Лжепевица общалась там с сотнями людей

Несколько тысяч пользователей пообщались с якобы Аллой Пугачевой в новой соцсети Clubhouse. Но муж певицы Максим Галкин заявил, что аккаунт на самом деле фейковый.

«Нет, конечно», — ответил Галкин Telegram-каналу издания Super на вопрос, действительно ли Пугачева завела аккаунт в Clubhouse.

Пользователи соцсети 17 февраля заметили появление страницы якобы примадонны. Аккаунт сразу же собрал несколько тысяч подписчиков. Лже-Пугачева отвечала на вопросы во время онлайн-конференции и даже исполнила песню «Позови меня с собой».

Выдававшая себя за певицу пользовательница около часа общалась в чате. Она заявила, что хотела бы поработать со Светланой Лободой, и раскритиковала Филиппа Киркорова за видео в TikTok. Еще Пугачеву спросили, как похудеть, на что она посоветовала обратиться к диетологу.

Некоторые подписчики сразу заподозрили неладное, так как певица путалась в некоторых ответах. Во время онлайн-конференции она сказала, что приглашение в соцсеть получила от Галкина. При этом в профиле у нее было указано, что сообщение отправила незнакомая девушка.

Clubhouse — закрытая социальная сеть, основанная на голосовых чатах. Сейчас присоединиться к чатам можно только по специальному приглашению.