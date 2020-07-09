Россиян стали по-новому обманывать при покупке смартфонов. Как защититься?

Мошенники не стоят на месте и постоянно придумывают новые способы нагреть доверчивых людей на смартфонах. Теперь они берут гаджеты в лизинг, продают их, а через какое-то время устройства блокируются.

Директор по маркетингу компании Forward Leasing Василий Пителинский рассказал «360», что сейчас у людей есть возможность взять смартфон по специальной программе. Человек получает гаджет, которым пользуется на протяжении года за небольшую сумму в месяц. Потом он может его обменять на новый или постепенно выкупить.

«По своей сути это договор лизинга, где собственниками до момента выкупа клиентом является компания Forward Leasing. Мошенники стали использовать наш сервис в своих корыстных целях. Вступая в сговор с какой-то группой людей, они оформляют на них эти смартфоны», — пояснил специалист.

Затем злоумышленники пытаются продать гаджеты на сайтах с бесплатными объявлениями или через каких-то перекупщиков. Люди покупают устройства, но через некоторое время им приходит сообщение от компании о том, что не поступил очередной платеж.

«Через какое-то время после того, как ничего не понимающий человек их игнорирует, мы блокируем устройство и превращаем его в совершенно бесполезную вещь. Таким образом, человек остается и без денег, и без смартфона», — подчеркнул Пителинский.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, перед покупкой гаджета можно зайти на сайт компании и проверить, не значится ли в программе уникальный идентификатор устройства (IMEI). Кроме того, смартфон советуют перезагрузить и подключить к интернету перед покупкой. Если телефон в лизинге, то на экране будет соответствующее сообщение.

Еще специалист рекомендует покупать смартфоны в официальных магазинах. Низкая стоимость должна всегда настораживать покупателя.