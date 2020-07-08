Мишустин рассказал о росте активности киберпреступников весной 2020 года

Киперпреступники особенно активизировались весной во время пандемии. Они обманывают людей и крадут их деньги через технологии подмены номеров и фишинговые письма.

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что заметный рост киберпреступности был весной этого года. Об этом сообщила Газета.ru.

«Этой весной мы наблюдали рост активности киберпреступников. Более 90% успешных атак проводятся с использованием методов социальной инженерии — мошенники атакуют нас фишинговыми письмами и используют технологии подмены номера, стремясь застигнуть граждан врасплох», — пояснил Мишустин во время видеообращения к участникам международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon 2020.

По его словам, правительство сотрудничает с российскими IT-компаниями в сфере информационно безопасности. Кроме этого, власти периодически информируют население о киберрисках и киберугрозах. Мишустин отметил, что еще множество вопросов в сфере безопасности требуют внимания властей.

Председатель правительства РФ напомнил, что общенациональный план действий по восстановлению экономики страны после кризиса основывается на все большей цифровизации. Так у жителей России становится все больше возможностей получить государственные услуги через интернет.