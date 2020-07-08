Россиян предупредили о риске остаться без новинок техники из-за норм об отечественном ПО

Сроки вступления норм о предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры и Smart TV попросили перенести. Производители электроники признаются, что не успевают выполнить новые требования.

Ассоциация РАТЭК направила в Кабмин письмо, где говорится о переносе вступления требований в силу на полтора года. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на документ. Нормы начнут действовать с 1 января 2021 года, но производители просят отсрочить дату до 1 июля 2022-го.

Правительство, отметили в РАТЭК, еще не подписало постановление, которое устанавливает детали вступающих в силу норм. Не опубликован и перечень одобренных разработчиков российского программного обеспечения. Соответственно, производители не могут сделать ничего конкретного, чтобы исполнить требования.

Выделенное до 2021 года время в ассоциации сочли недостаточным, чтобы подготовиться к серьезным изменениям в процессе производства. Компании, не успевшие подготовиться, могут попасть под запрет. И бизнес обеспокоен подобной перспективой.

Изготовители уверены, что работы по установке отечественного ПО на устройства раньше февраля 2021 года не начнутся. Неясно и то, сколько времени потребуется на их завершение.

Ассоциация просит отложить дату вступления в силу норм по предустановке отечественного софта минимум до 1 июля 2022 года. В РАТЭК считают, что проект постановления ФАС на этот счет нужно доработать. Если этого не произойдет, россияне вполне могут остаться без новинок в области техники.

Эксперты считают, что риски для бизнеса сведет к минимуму переходный период по вступлению постановления об обязательной предустановке ПО в силу. Он также поможет наладить работу по новым правилам производства как самим предприятиям, так и ретейлерам и поставщикам приложений.

Вступление новых требований уже переносили — с 1 июля 2020 на 1 января 2021 года. В ФАС считают, что еще один перенос будет противоречить закону.