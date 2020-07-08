Более 250 источников опасного контента для детей заблокировали в Подмосковье за год

В Подмосковье следят за информационной безопасностью несовершеннолетних. За прошлый год в регионе заблокировали 259 источников опасного контента. Об этом рассказали на заседании Комитета по вопросам образования, культуры и туризма.

Председатель Комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов отметил, что сейчас очень актуальным вопросом является информационная безопасность детей и подростков.

«С развитием компьютерных и интернет-технологий, доступных широкому кругу пользователей, стали актуальными вопросы информационной безопасности несовершеннолетних», — уточнил Рожнов.

СМИ, компьютерные игры и социальные сети, в которых встречаются экстремистские интернет-сообщества, влияют на агрессивное поведение подростков. Такое мнение высказали на круглом столе.

«Учителя отмечают, что агрессивных детей с каждым годом становится больше, с ними трудно работать, сложнее контролировать поведение. К сожалению, нападение учеников на преподавателей, стрельба в школах — ситуации, которые знакомы Московской области. И мы должны сосредоточиться на данных темах и подумать, что необходимо сделать, чтобы максимально обезопасить подростков от таких срывов», — отметил Олег Рожнов.

Особое внимание родителям и педагогам стоит обратить на подростков, которые испытывают чувство неравенства, разочарование в жизни, травлю и издевательства со стороны сверстников.

«Необходимо всем быть внимательнее к молодежи, к их образу жизни. Надо делать акцент на их дополнительном образовании», — пояснила Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка в Московской области.

Чтобы оградить детей от негативного воздействия в социальных сетях, необходимо тщательно следить и блокировать группы с агрессивным контентом, который нарушает нормы этики и морали.

«Необходимо регулировать информационные ресурсы законодательно, как это делают в других странах. Например, в Германии действует закон о недопустимости травли в Интернете, а уголовным кодексом там запрещена информация, содержащая оскорбления, злословие и клевету. Все это строго отслеживается полицией и спецслужбами», — заявил Евгений Здобнов, заведующий отделом по делам несовершеннолетних администрации Московской области.

Для того, чтобы борьба с деструктивным контентом дала положительный результат, губернатор Московской области утвердил комплексный план противодействия идеологии терроризма на 2019–2023 годы.

Плюс региональная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав разработала методические рекомендации по блокировке информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.

Также в Подмосковье проводят лекции и беседы с детьми и родителями по вопросам кибербезопасности в Интернете. За год в регионе прошло более 31 тысячи таких мероприятий.

На круглом столе отметили, что еще одним важным фактором в борьбе с агрессией подростков является психологическая помощь в школах. Ее развитием тоже займутся.