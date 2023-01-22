Технологии 22 января 2023, 12:06 Рогозин раскрыл численность орбитальной группировки России Рогозин сообщил, что орбитальная группировка России состоит из более чем 190 аппаратов РИА «Новости»

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Российская орбитальная группировка состоит из более чем 190 космических аппаратов. Об этом в Telegram-канале сообщил бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Российская орбитальная группировка в настоящий момент состоит из более чем 190 космических аппаратов, не считая частные малые кубсаты», — написал он.

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Рогозин подчеркнул, что абсолютное большинство российских спутников используют по целевому назначению.

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Ранее экс-глава корпорации заявил, что прошлое руководство Роскосмоса было осведомлено о коррупционных действиях бывшего генерального директора Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева Андрея Калиновского. Рогозин призвал «вырезать раковую опухоль коррупции», не останавливая следственные действия исключительно на Калиновском.

Рогозин возглавлял Роскосмос в период с 24 мая 2018 по 15 июля 2022 года. В октябре он прибыл в зону специальной операции на Украине, взяв себе позывной Космос.

В декабре гостиница в Донецке, где расположился Рогозин, подверглась обстрелу со стороны ВСУ, политик получил ранение, но уже идет на поправку.