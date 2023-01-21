Криминал 21 января 2023, 16:07 Прошлое руководство Роскосмоса знало о коррупции в госкорпорации Рогозин: предыдущая верхушка Роскосмоса была в курсе о коррупции в госкорпорации РИА «Новости»

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Предыдущее руководство Роскосмоса знало о коррупционных действиях Андрея Калиновского (экс-гендиректор Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева). Об этом заявил бывший глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

Он прокомментировал статью газеты «Коммерсант», в которой рассказали о вводе в заблуждение Калиновским руководства Роскосмоса в период с 2014 по 2017 год.

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«Да ладно. Уверен, все, кто курировал в головном офисе Роскосмоса деятельность Центра Хруничева и его закупки, все знали», — сказал экс-глава корпорации.

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Рогозин подчеркнул, что «вешать лапшу на уши» не стоит. Если есть желание «вырезать раковую опухоль коррупции», нельзя останавливать следствие «на Калиновском и Ко», добавил он.

Подозреваемого в мошенничестве Калиновского объявили в международный розыск. Дело против него завели еще весной 2021 года. Находясь на посту главы центра имени Хруничева с 2014 по 2017 год, чиновник заключил восемь контрактов на закупку нового оборудования для замены старой техники. Экспертиза установила, что поставки совершались по невыгодным ценам, а для покупки оборудования не было причин.