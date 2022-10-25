Рогозин взял позывной Космос для радиообмена в зоне спецоперации | 360°

Спецоперация 25 октября 2022, 12:41 Рогозин взял позывной Космос для радиообмена в зоне спецоперации Бывший глава Роскосмоса Рогозин рассказал о своем позывном Космос Публичное достояние

Читать 360tv в

Отправившийся в зону проведения специальной военной операции бывший генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин стал использовать позывной Космос. Об этом свидетельствуют фотографии, которые он выложил в своем Telegram-канале.

Реклама

На опубликованных кадрах Рогозин стоит в военной форме с нашивкой «Космос» и держит в руках автомат.

В беседе с РИА «Новости» бывший руководитель госкорпорации подтвердил, что Космос — позывной, который он использует для радиообмена.

На опубликованных в Telegram-канале снимках Рогозина запечатлели рядом с комбатами. Бывший руководитель госкорпорации подписал, что это комбаты Шахтер и Злой из батальонов корпуса ДНР, герой ДНР Абхаз из интернационального батальона «Пятнашка» и полковник корпуса ДНР политрук Басурин.

«Они, по большей части, в недавнем прошлом — гражданские люди, а сегодня — опытнейшие комбаты. Умные, обстоятельные, грозные и готовые драться с врагом командиры. Вместе — горы свернем», — подписал Рогозин.

Накануне бывший генеральный директор Роскосмоса рассказал, что доставил в Донецк зимнее обмундирование для сотрудников корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики и для батальонов защитников Донбасса.