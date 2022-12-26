26 декабря 2022, 20:23
Рогозин пошел на поправку после удаления осколка
РИА «Новости»: Рогозину успешно удалили осколок после ранения в ресторане в Донецке
Экс-главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину удалили осколок в одной из больниц Московского региона. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал его помощник.
«Провели сложную операцию по извлечению осколка украинского боеприпаса», — сообщил он.
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По словам помощника Рогозина, удаленная часть снаряда находилась около шейного позвонка. Помощник экс-главы «Роскосмоса» сообщил, что операция прошла успешно. Он сообщил, что Рогозин уже идет на поправку.
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Ранее стало известно, что экс-глава «Роскосмоса» поранился металлическим осколком во время празднования Дня рождения в одним из ресторанов Донецка. Частица боеприпаса была размером восемь на шесть миллиметров. Осколок прошел выше лопатки и застрял в позвоночнике.
Врачи Донецка сказали, что не возьмутся удалять частицу боеприпаса из такого места. Сам Рогозин заявил, что не покинет город до восстановления других раненых. Однако его все же доставили в Московский регион в субботу, 24 декабря.
Дмитрий Рогозин
Здравоохранение
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