Знаменитости 26 декабря 2022, 20:23 Рогозин пошел на поправку после удаления осколка РИА «Новости»: Рогозину успешно удалили осколок после ранения в ресторане в Донецке Публичное достояние

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Экс-главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину удалили осколок в одной из больниц Московского региона. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал его помощник.

«Провели сложную операцию по извлечению осколка украинского боеприпаса», — сообщил он.

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По словам помощника Рогозина, удаленная часть снаряда находилась около шейного позвонка. Помощник экс-главы «Роскосмоса» сообщил, что операция прошла успешно. Он сообщил, что Рогозин уже идет на поправку.

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Ранее стало известно, что экс-глава «Роскосмоса» поранился металлическим осколком во время празднования Дня рождения в одним из ресторанов Донецка. Частица боеприпаса была размером восемь на шесть миллиметров. Осколок прошел выше лопатки и застрял в позвоночнике.

Врачи Донецка сказали, что не возьмутся удалять частицу боеприпаса из такого места. Сам Рогозин заявил, что не покинет город до восстановления других раненых. Однако его все же доставили в Московский регион в субботу, 24 декабря.