Важное 20 июля 2023, 20:09 Карты Тинькофф Банка перестанут работать за границей Тинькофф Банк сообщил, что его карты перестанут работать за границей с 20 июля Pxhere

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Карты Тинькофф Банка с 20 июля перестанут работать за границей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на службу поддержки банка.

В кредитной организации посоветовали клиентам снять наличные деньги.

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«Карта продолжает работать на территории России без изменений. В другой стране рекомендуем снимать наличные в ближайшее время, так как сегодня карта перестанет работать», — сообщили в службе поддержки банка.

На данный момент в кредитно-финансовой организации выясняют, в каких странах продолжат работать карты Union Pay.

В мае Тинькофф Банк начал выпускать карты китайской платёжной системы UnionPay для своих клиентов. По словам представителя банка, эти карты не будут работать в Израиле, Грузии, Великобритании, США и странах Евросоюза. Зато ими можно расплатиться в государствах Южной Америки, Африки, Азии, а также в Таиланде, ОАЭ и Турции.