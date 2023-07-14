Технологии 14 июля 2023, 13:48 Приложение «Мегафона» пропало из Google Play ТАСС: приложение сотового оператора «Мегафон» удалили из магазина Google Play Freepik

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Приложение сотового оператора «Мегафон» перестало отображаться при поиске в магазине Google Play для Android. В пресс-службе компании ТАСС сообщили, что приложение удалили без оснований.

Если вбить запрос «Мегафон» в поисковой строке Google Play, магазин выдаст только приложения от «Мегалабс». Это одна из структур мобильного оператора.

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В пресс-службе «Мегафона» сообщили, что уже связались с партнером по указанному вопросу.

«Мы не видим оснований для удаления приложения», — отметили в компании.

Санкции не действуют на услуги связи, а приложение стало основным каналом для оплаты и подключения опций, добавила пресс-служба. Она напомнила абонентам, что приложение все еще доступно для скачивания в Appgallery, Xiaomi Getapps, Rustore, Galaxy Store и по ссылке на сайте.

В начале 2023 года Минторг США ввел экспортные ограничения, затронувшие «Мегафон». Оператор подчеркивал, что санкции не касаются услуг связи и их оплаты.

Ранее из Google Play пропало приложение картографического сервиса 2ГИС. Представители компании сообщили, что скачанные ранее приложения продолжат работать в обычном режиме.