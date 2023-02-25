Деньги 25 февраля 2023, 16:01 Приложение МТС Банка удалили из App Store и Google Play из-за санкций Магазины App Store и Google Play удалили приложение МТС Банка Unsplash

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Американские и британские санкции уже начали действовать. Приложение МТС Банка пропало из магазинов App Store и Google Play. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации в своем Telegram-канале.

«Мобильное приложение МТС Банка пропало из App Store и Google Play. Как теперь быть?» — переспросили в банке.

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Далее представители организации выложили инструкции для клиентов со смартфонами на базе Android. В банке сообщили, что пользователи могут скачать приложение в RuStore или прямо с сайта МТС Банка.

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Для пользователей с гаджетами на iOS пока такой возможности нет, но в банке призвали не удалять приложение и пользоваться привычными сервисами на сайте банка через личный кабинет.

Накануне США и Великобритания ввели санкции против России, в пакет которых, кроме МТС Банка, попали «Уралсиб», банки «Зенит», «Санкт-Петербург» и другие кредитные организации. Ранее представители банков предупредили своих клиентов о возможном отключении карт Union Pay за границей.