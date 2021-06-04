Остров Русский опять почти полностью остался без света

Остров Русский во Владивостоке почти полностью остался без света. Причиной стала авария из-за обрыва кабеля, идущего с материка, сообщило РИА «Новости».

На острове Русский проживает около пяти тысяч человек. Когда включат электричество, пока неизвестно. Об этом рассказали в городской единой дежурной диспетчерской службе.

В прошлый раз блэкаут на Русском случился в середине ноября 2020 года. Тогда ЛЭП на острове оборвались после ледяного дождя, непогода валила деревья и рушила конструкции. Пришлось перекрывать движение по мосту, соединяющему остров с материком, потому что лед с вант начал падать на проезжую часть. Свет дали только в начале декабря, тогда же возобновили и движение по мосту. Вскоре отключения света возобновились, однако многих жителей уже больше беспокоило отсутствие интернета.

Ранее 31 мая почти вся Камчатка осталась без интернета и телефонной связи. Причиной стала авария, произошедшая у «Ростелекома». Проблема затронула и другие сферы жизни, зависящие от доступа к сети. Например, в магазинах не принимали банковские карты.