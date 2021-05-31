Камчатка осталась без интернета и телефонной связи

Большая часть Камчатки осталась без доступа к интернету и телефонной связи из-за аварии, произошедшей у «Ростелекома». Об этом представители компании сообщили РИА «Новости».

«У абонентов „Ростелекома“ отсутствует интернет и частично телефонная связь», — сообщила пресс-секретарь макрорегионального филиала «Дальний Восток» Дина Бабаева.

Причины сбоя пока устанавливаются.

Авария на канале связи произошла в 15:06 по местному времени (06:06 по московскому). В региональном филиале «Ростелекома» сообщили ИА «Кам 24», что аварию зафиксировали на участке кабеля между Усть-Большерецком и поселком Дальний, который имеет протяженность в несколько десятков километров.

Проблема затронула и другие сферы жизни, которые зависят от интернета. Парализованной оказалась и работа банковской системы. Причем во многих магазинах к оплате не принимают не только карты, но и наличные, так как кассы тоже завязаны на интернет.

Бригада ремонтников выехала в район аварии и ищет место обрыва связи. Связь на Камчатке пока не восстановлена. Мобильный интернет тоже не работает. Телефонная связь частично нарушена. По сообщению РИА «Новости», связи нет у операторов «Билайн», Tele2, «МегаФон». У многих абонентов не проходят SMS. Сколько времени займет восстановление, пока неизвестно.