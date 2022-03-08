Netflix официально сообщил о приостановке работы в России
Сервис Netflix официально сообщил о приостановке работы в РФ и блокировке пользователей
Американский стриминговый сервис Nеtfliх официально подтвердил информацию о приостановке своей деятельности в России. Об этом говорится в сообщении компании.
«Учитывая нынешнюю ситуацию, Netflix приостанавливает свою работу в России», — говорится в сообщении компании, разосланном пользователям сервиса.
Компания также предупредила об аннулировании российских аккаунтов по окончании расчетного периода.
«В конце расчетного периода ваша подписка будет аннулирована. До тех пор ваш аккаунт будет активен и вы сможете продолжать смотреть Netflix. C вас больше не будет взиматься плата за подписку Netflix», — сообщил сервис.
Ранее о том, что стриминговый сервис Netflix прекратит работать в России из-за ситуации вокруг Украины, сообщило издание The Variety со ссылкой на представителя компании.
После начала спецоперации компания Netflix сообщала о заморозке всех проектов с участием российских актеров. Кроме того, сервис отказался включить в свою сетку 20 российских федеральных телеканалов по закону «Об информации», который вступил в силу с 1 марта.