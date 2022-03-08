Netflix официально сообщил о приостановке работы в России

Американский стриминговый сервис Nеtfliх официально подтвердил информацию о приостановке своей деятельности в России. Об этом говорится в сообщении компании.

«Учитывая нынешнюю ситуацию, Netflix приостанавливает свою работу в России», — говорится в сообщении компании, разосланном пользователям сервиса.

Источник фото: телеканал «360»

Компания также предупредила об аннулировании российских аккаунтов по окончании расчетного периода.

«В конце расчетного периода ваша подписка будет аннулирована. До тех пор ваш аккаунт будет активен и вы сможете продолжать смотреть Netflix. C вас больше не будет взиматься плата за подписку Netflix», — сообщил сервис.

Ранее о том, что стриминговый сервис Netflix прекратит работать в России из-за ситуации вокруг Украины, сообщило издание The Variety со ссылкой на представителя компании.

После начала спецоперации компания Netflix сообщала о заморозке всех проектов с участием российских актеров. Кроме того, сервис отказался включить в свою сетку 20 российских федеральных телеканалов по закону «Об информации», который вступил в силу с 1 марта.