Netflix отказался транслировать российские федеральные телеканалы

Стриминговый сервис Netflix отказался показывать 20 российских федеральных телеканалов, которые должен был включить в сетку трансляции с 1 марта. Таким было требование статьи закона РФ «Об информации», которая вступила в силу с сегодняшнего дня.

Об отказе от трансляции российских федеральных телеканалов заявил представитель Netflix изданию Variety.

«Учитывая текущую ситуацию, мы не планируем добавлять эти каналы в наш сервис», — сообщил он.

В конце прошлого года Netflix добавили в реестр аудиовизуальных сервисов, это обязывало компанию соблюдать законодательство России в сфере СМИ, а также о выборах и референдумах, а также указывать возрастные ограничения для контента. Помимо этого, сервис должен был транслировать 20 федеральных каналов.

Глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин в комментарии «360» пояснил, что по действующему российскому законодательству владелец аудиовизуального сервиса не может иметь более 20% иностранного капитала. Исключение делают для аудиовизуальных сервисов. Netflix стал первой иностранной компанией, которую включили в этот реестр.