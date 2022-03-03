Стриминговый сервис Netflix приостановил работу над российскими кинопроектами из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на источники.

«Netflix приостанавливает все проекты, приобретенные в России», — написало издание.

По словам источников, в числе российских кинопроектов оказался криминальный сериал «Зато» режиссера Дарьи Жук. Стриминговый сервис пока официально не делал никаких заявлений по поводу приостановки работы.

Ранее Netflix отказался показывать 20 российских федеральных телеканалов. Он должен был включить каналы в сетку трансляции с 1 марта в связи с началом действия закона России «Об информации».

Оставить россиян без своих фильмов решила кинокомпания Universal Pictures. Ленты не будут пускать в российский прокат в связи с ситуацией на Украине. Среди ожидавшихся премьер был номинированный на «Оскар» «Белфаст» Кеннет Брана. До Universal Pictures показы своих фильмов в России уже отменила The Walt Disney Company. Кинокомпания Warner Bros. перенесла на неопределенный срок премьеру «Бэтмена».