Стриминговый сервис Netflix прекратит работать в России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом со ссылкой на представителя компании сообщило издание The Variety.

По данным издания, всего у сервиса один миллион российских пользователей. Представитель Netflix отметил, что с учетом сложившейся обстановки, он приостанавливает услуги для российских зрителей.

«Мы решили приостановить наше обслуживание в России», — заявил представитель Netflix.

Ранее компания объявила о заморозке всех проектов с участием российских актеров. В их числе оказался криминальный сериал «Зато» режиссера Дарьи Жук.

Кроме того, Netflix отказался включить в свою сетку 20 российских федеральных телеканалов по закону «Об информации», который вступил в силу с 1 марта.

Российские военные продолжают проведение специальной операции по демилитаризации Украины. Соответствующий приказ отдал президент России Владимир Путин в ответ на обращение за помощью от руководителей Донецкой и Луганской народных республик. Министерство обороны России заявило, что в ходе специальной военной операции основные удары наносятся только по военной инфраструктуре Украины.