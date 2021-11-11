Мощная кибератака на сайт госуслуг случилась 10 ноября

Защитные системы и программисты 10 ноября отразили рекордную по мощности кибератаку на сайт госуслуг. Скорость DDoS бомбардировки превышала 680 гигабит в секунду. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минцифры России.

Ранее 11 ноября в работе сайта госуслуг произошел сбой. Пользователи сообщили, что не могут зайти в свой аккаунт. Система сообщала о недоступности ресурса из-за технических неполадок. До этого крупный сбой в работе сайта произошел 8 ноября: тогда около 300 тысяч россиян обнаружили, что срок действия их прививочных сертификатов сократился с года до шести месяцев.

В четверг, 11 ноября, вице-премьер Дмитрий Чернышенко на международном форуме «Армия-2021» анонсировал увеличение скорости получения госуслуг онлайн в 10 раз к 2024 году. По его словам, качественный скачок произойдет благодаря внедрению в систему искусственного интеллекта.

Чернышенко также заявил о повышении эффективности цифровой трансформации и качества электронного документооборота в бизнесе.