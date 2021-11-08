Сбой QR-кодов на «Госуслугах» затронул 300 тысяч человек

Из-за сбоя на «Госуслугах» проблемы с сертификатами о вакцинации против коронавируса возникли у 300 тысяч человек. Ошибку объяснили введением единой формы документа для переболевших и вакцинированных.

Статистику портал привел в общей рассылке, сообщила радиостанция «Говорит Москва». Срок действия вакцинации изменился утром 8 ноября, сократившись с года до шести месяцев.

«Ошибки были допущены в документах 300 тысяч человек», — отмечено в сообщении.

Неполадки, пояснили специалисты портала, начались из-за введения единой формы сертификата. Она предназначена для тех, кто перенес COVID-19, и для привитых от инфекции. На разработку и тестирование отвели недостаточно времени.

«Поэтому смешались сроки действия сертификатов переболевших и вакцинированных», — заявили на «Госуслугах».

Даты действия сертификатов уже восстановили, как и стабильность работы сайта и мобильных приложений госуслуг.