Скорость получения госуслуг в Сети возрастет в 10 раз к 2024 году

Искусственный интеллект увеличит скорость получения госуслуг в интернете в 10 раз к 2024 году. Такое заявление сделал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на международном форуме «Армия-2021».

«Скорость получения государственных услуг на портале „Госуслуги онлайн“ с внедрением ИИ-технологий увеличится в 10 раз к 2024 году», — приводит ТАСС слова заместителя председателя правительства.

Чернышенко подчеркнул, что искусственный интеллект повысит эффективность цифровой трансформации в шесть-семь раз. Такой прогноз дают в Аналитическом центре при правительстве России и в Сбербанке. Вице-премьер также анонсировал повышение качества электронного документооборота в бизнесе. Это произойдет на фоне сокращения количества ошибок.

Накануне в аппарате Чернышенко сообщили о том, что жители 13 регионов России теперь могут записать детей в кружки и секции через сайт госуслуг. К концу года услуга будет доступна во всех уголках страны. В планах кабмина перевести 95% социально значимых услуг в интернет.