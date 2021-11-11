Сбой случился на сайте госуслуг
Сайт госуслуг стал недоступен по техническим причинам
Сайт госуслуг 11 ноября оказался недоступен для пользователей. Сбой объясняют техническими неполадками.
При попытке зайти на «Госуслуги» возникает надпись: «по техническим причинам портал временно недоступен. Приносим извинения за неудобства».
Ранее масштабный сбой на сайте произошел 8 ноября, когда сразу большое количество пользователей захотели проверить срок действия своих QR-кодов. Тогда проблема затронула 300 тысяч человек.
Ошибку с датами в сертификатах о вакцинации объяснили введением единой формы документа для переболевших и вакцинированных.
Она предназначена для тех, кто перенес COVID-19, и для привитых от инфекции. На разработку и тестирование отвели недостаточно времени. Даты действия сертификатов были восстановлены в тот же день.