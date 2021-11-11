Сбой случился на сайте госуслуг

Сайт госуслуг 11 ноября оказался недоступен для пользователей. Сбой объясняют техническими неполадками.

При попытке зайти на «Госуслуги» возникает надпись: «по техническим причинам портал временно недоступен. Приносим извинения за неудобства».

Источник фото: телеканал «360»

Ранее масштабный сбой на сайте произошел 8 ноября, когда сразу большое количество пользователей захотели проверить срок действия своих QR-кодов. Тогда проблема затронула 300 тысяч человек.

Ошибку с датами в сертификатах о вакцинации объяснили введением единой формы документа для переболевших и вакцинированных.

Она предназначена для тех, кто перенес COVID-19, и для привитых от инфекции. На разработку и тестирование отвели недостаточно времени. Даты действия сертификатов были восстановлены в тот же день.