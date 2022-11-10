Технологии 10 ноября 2022, 00:00 Маск пообещал наделать «глупостей» в Twitter в ближайшее время Миллиардер Маск предупредил, что будет делать глупости в Twitter Pxhere

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Американский предприниматель Илон Макс заявил, что Twitter будет «делать глупости» в ближайшее время. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Миллиардер уже начал принимать жалобы на работу Twitter. Он с юмором назвал себя оператором «горячей линии для подачи жалоб онлайн» и предложил подписчикам оставить свои жалобы в комментариях.

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«Обратите внимание, что Twitter будет делать много глупостей в ближайшие месяцы. Мы сохраним то, что работает, и изменим то, что не работает», — отметил Маск.

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Он успел убрать пометку «официальная», которую давали страницам знаменитостей, ведомствам или СМИ. Маск заявил, что хочет сделать Twitter самым точным источником информации о мире.

В октябре Маск окончательно закрыл сделку по покупке соцсети. Он успел уволить часть сотрудников и сделать ряд изменений. При этом его состояние после закрытия сделки сократилось на 70 миллиардов долларов.

Маск также сообщил об идеей перевода денежных средств с помощью Twitter. По его словам, привязка банковского счета к аккаунту позволит осуществлять переводы, сообщил RT.