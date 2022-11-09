Мир 09 ноября 2022, 23:07 Маск «убил» пометку «официальная» на страницах в Twitter Илон Маск убрал пометку «официальная» на страницах пользователей Twitter Unsplash

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Миллиардер Илон Маск убрал функцию, при которой у страниц знаменитых пользователей, ведомств и СМИ начала появляться пометка «официальная». Об этом владелец Twitter сообщил в посте в своей соцсети.

9 ноября на некоторых страницах в Twitter, чтобы показать, что аккаунт принадлежит известным людям или ведомствам, стала отображаться пометка в виде надписи «официальная». Такое нововведение появилось после решения Маска ввести платную подписку для аккаунтов, у которых будет отображаться синяя галочка.

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«Я только что убил ее», — объяснил Маск в ответ на жалобу одного из пользователей о том, что у него была пометка с такой надписью, а потом она пропала.

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Илон Маск ранее раскрыл главную миссию социальной сети Twitter. С его слов, она должна стать самым точным источником информации о мире. При этом бизнесмен намерен сделать Twitter одной из самых дорогих фирм. Сейчас она стоит на 377-й строчке в списке самых дорогих компаний.