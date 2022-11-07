Маск раскрыл главную миссию Twitter | 360°

Мир 07 ноября 2022, 04:16 Маск раскрыл главную миссию Twitter Бизнесмен Маск: Twitter должен стать самым точным источником информации о мире Unsplash

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Социальная сеть Twitter должна стать самым точным источником информации о мире, завил американский бизнесмен Илон Маск, который недавно стал владельцем компании Twitter Inc. Об этом миллиардер написал в самой соцсети.

«Twitter безоговорочно должен стать самым точным источником информации о мире», — заявил Маск.

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Новый владелец отметил, что именно в этом он видит миссию Twitter.

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Сделку с Twitter Маск закрыл в конце октября, после этого было уволено около половины сотрудников компании. Также Маск представил новую политику соцсети и анонсировал новые возможности. Например, к публикации можно будет прикреплять длинные тексты. Однако запуск платной системы верификации аккаунтов отложили из соображений безопасности на период после выборов в конгресс США.

Маск задумал сделать Twitter одной из самых дорогих компаний в мире, он увидел в ней потенциал. При этом бизнесмен признался, что это будет нелегкая задача. На данном этапе капитализация Twitter составляет более 41 миллиарда долларов.