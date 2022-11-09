Мир 09 ноября 2022, 01:47 Маск потерял $70 млрд на фоне покупки Twitter — СМИ Reuters: состояние Маска снизилось на $70 млрд на фоне покупки Twitter Unsplash

Читать 360tv в

Состояние американского бизнесмена Илона Маска снизилось на 70 миллиардов долларов. Такую сумму он потерял с момента появления первых новостей о его планах купить Twitter. Подсчеты привело агентство Reuters.

По данным журналистов, сейчас состояние нового владельца соцсети оценивается в 194,8 миллиарда долларов. Инвесторы боятся, что после приобретения Twitter Маск переключит свое внимание с производства электромобилей. При этом конкуренция в этой сфере бизнеса только растет. После первых публикаций о намерении Маска купить соцсеть стали падать акции Tesla. В итоге состояние миллиардера уменьшилось.

Реклама

Маск стал новым владельцем Twitter в конце октября. Он приобрел компанию за 44 миллиарда долларов. После заключения сделки бизнесмен уволил около половины ее сотрудников. В том числе, своей должности лишились несколько членов руководства Twitter.

Реклама

Ранее депутаты Европарламента предложили пригласить Маска на парламентские слушания. Они хотят обсудить с предпринимателем политику, которую он выбрал для дальнейшего развития соцсети.