Камеры смогут искать преступников по татуировкам и голосу

Городские камеры «научат» распознавать преступников по лицу, голосу, радужной оболочке глаз и татуировкам. Полиция хочет добавить к этому списку еще и походку, но пока это только в планах.

МВД разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ) для поиска преступников. Об этом РБК рассказал гендиректор Русского биометрического общества Данила Николаев. Информацию подтвердили и в МВД.

Пока что эта система находится в стадии разработки, внедрить ее планируют до конца 2021 года. Она будет работать в рамках государственной программы «Безопасный город» в Москве.

Как рассказал Николаев, система будет интегрирована с другими базами данных МВД. Например, на месте преступления нашли отпечатки пальцев, волосы или слюну подозреваемого. Действующая система выдает перечень предполагаемых лиц, и информация о них с фотографиями и другими данными будет поступать на камеры с распознаванием. В МВД не уточнили, откуда у них появится база данных с анализами ДНК подозреваемых.

Николаев рассказал, что полиция также присматривается к возможности распознавания по походке. Эксперты считают это перспективным направлением для дополнительной идентификации подозреваемого. Правда, пока что можно говорить только о выявлении вероятных совпадений, точности здесь не может быть.