Москве понадобилось 105 тысяч камер и 3 года, чтобы задержать 34 человек из розыска

Власти Москвы отчитались о подключении к системе распознавания лиц 105 тысяч видеокамер. Система, которую в столице начали тестировать еще в 2018 году, наконец-то заработала. Благодаря этому в новогодние праздники удалось задержать 34 преступника.

«Мы организовываем контроль на праздничных площадках в городе. За время новогодних праздников задержаны 34 человека из федерального розыска, которые… несколько лет свободно разгуливали по Москве», — рассказал в ходе форума «Технологии безопасности» начальник отдела городского видеонаблюдения московского департамента информационных технологий Дмитрий Головин.

Теперь система распознавания лиц, которая включает в себя 105 тысяч видеокамер городского видеонаблюдения, полноценно заработала на территории Москвы, добавил Головин. Его слова привело агентство «Москва». По словам чиновника, система в режиме реального времени оцифровывает лица, сравнивая их с разыскными базами правоохранителей.

Тестировать системы, позволяющие распознавать лица с помощью машинного разума, начали в столице России еще в 2018 году. Вначале умные камеры поставили в метро и некоторых районах Москвы. Столичные чиновники эксперимент признали удачным и решили развернуться вовсю. Глава МВД России Владимир Колокольцев на весь мир заявил на конференции правоохранителей в Сеуле в октябре 2019 года, что россияне только в одной Москве установили до 160 тысяч видеокамер, которые будут постепенно все подключены к системе распознавания лиц.

Источник фото: телеканал «360»

С октября прошло времени всего ничего, и вот система заработала. Отныне передвижения каждого находящегося на территории Москвы человека можно отследить буквально пошагово. Сведения стекаются в единый дата-центр, где и обрабатываются. По словам Головина, правильно распознать человека в толпе камера может с вероятностью до 97%. Это значит, что совершить правонарушение в Москве окажется невозможным, а любой нарушитель закона теоретически будет давать показания правоохранителям спустя считаные минуты после преступления.

Не то что наши отцы и деды: тоже раскрывали преступления, ловили жуликов и как-то обходились своими силами, профессионализмом и смекалкой. Но это же вчерашний день, сейчас всех нас должен на работе заменить искусственный интеллект. Значит, в московский дата-центр будет стекаться ужасающе огромный объем данных.

Для обработки такого, без преувеличения, безумного объема информации требуются мощные серверы. Наверное, чиновники собираются их купить — это можно проверить на сайте госзакупок. И действительно, лот с реестровым номером извещения 31908725179 говорит о поставке оборудования для создания инфраструктуры системы обработки видеоданных в городе Москве. Закупка значится завершенной. На лот было потрачено 1 915 062 789 рублей и 61 копейка — без малого два триллиона рублей. Это две трети всего бюджета Москвы на 2020 год в доходной его части.

Есть только одно сомнение. На самом ли деле есть смысл тратить два триллиона рублей (и, наверное, придется еще) на внедрение в столице системы «Большого Брата» Оруэлла, если, например, спастись от умной камеры можно, просто надев медицинскую маску?