Маски от вируса назвали угрозой правопорядку

Медицинские маски считают одной из мер защиты от вирусов в общественных местах. С распространением коронавируса их носит все больше россиян. Эксперты заявили, что эта мера затруднит распознавание лиц на кадрах с камер наблюдения и внесет сумбур в работу полиции.

«Человека в медицинской маске не смогут идентифицировать ни российские, ни зарубежные системы из-за нехватки данных для анализа. Сейчас эти системы вносят существенный вклад в обеспечение правопорядка», — рассказал коммерческий директор ITV Group Андрей Христофоров. Его компания занимается разработкой и внедрением систем видеобезопасности. Слова эксперта привела газета «Известия».

По словам экспертов, системы распознавания лиц используют несколько параметров, чтобы «узнать» человека. В их числе характеристики носа, рта, щек. Система перестает быть эффективной без этих переменных.

Ношение масок с распространением коронавируса может даже стать модным. Это значит, что появятся маски разной расцветки, с рисунками и узорами, принтами. Это все, безусловно, осложнит работу охранных систем.

«Увеличение количества людей в масках приведет к росту ложных срабатываний систем безопасности. Они классифицируют совершенно невинных людей как преступников и террористов», — заявил тем временем заведующий лабораторией Института системного анализа Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН Владимир Арлазаров. По его мнению, такая ситуация внесет сумбур в работу правоохранителей.

По состоянию на московский полдень 11 февраля в мире зафиксировано 43 119 случаев заражения коронавирусом, в России — два. При этом погибли 1018 человек, 4190 удалось вылечиться.