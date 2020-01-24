175 тысяч глаз Москвы. Миллиарды рублей потратят, чтобы узнавать нас в лицо

Евросоюз задумался временно запретить системы распознавания лиц в общественных местах, которые могут навредить жизни людей. Москва пошла по обратному пути — власти собираются создать крупнейшую в мире систему наблюдения. Как столица России следит за каждым шагом граждан и сколько тратит на это, рассказывает «360».

На прошлой неделе Еврокомиссия (ЕК) на 18 страницах расписала аргументы в пользу того, чтобы на несколько лет запретить системы распознавания лиц в странах всего Евросоюза. ЕК опасается, что этими технологиями могут пользоваться бандиты. Специалистам потребуется от трех до пяти лет, чтобы выработать законодательную базу, исключающую юридически спорные моменты.

В Москве систему распознавания лиц тестируют с 2018 года. Сначала камеры установили на станциях метро и в отдельных районах. Власти столицы признали эксперимент успешным и увеличили число камер с функцией распознавания лиц — теперь их около трех тысяч.

И это полбеды. Москва заказала сотни мощных серверов для системы распознавания лиц, которая будет анализировать данные 175 тысяч городских видеокамер. Такая база способна записывать информацию о передвижении человека едва ли не пошагово. Более того, к 1 сентября в метро Москвы внедрят полноценную систему видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, а впоследствии идентифицировать граждан смогут абсолютно все 175 тысяч камер в городе.

Все эти видео- и фотоданные стекают в Единый центр хранения и обработки данных. Если правоохранителям нужно найти преступника, то они используют свою базу фотографий, с которой при необходимости сравнивают лица, попадающие в объективы городских камер. По словам начальника отдела городского видеонаблюдения Департамента информационных технологий Москвы Дмитрия Головина, камеры правильно распознают человека с вероятностью 95-97%.

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Москва не дремлет

На сайте госзакупок появился открытый аукцион под названием «Поставка оборудования для создания инфраструктуры системы обработки видеоданных в городе Москве в части транспортного сегмента». Компания «Электронная Москва», принадлежащая мэрии, готова потратить на эти цели почти два миллиарда рублей.

Помимо 454 серверов и 192 устройств хранения данных емкостью 1,5 петабайта, компания хочет приобрести 50 компьютеров, в каждом из которых будет восемь графических ускорителей Nvidia Tesla T4 (стоимость одного на «Яндекс. Маркете» — порядка 200 тысяч рублей, их будет 400, а то есть только на видеокарты уйдет 80 миллионов рублей). Петабайт — это миллион гегабайт. Для наглядности, 1,5 петабайта — это примерно 10 миллиардов снимков в Facebook.

В прошлом году Москва сделала два дела в области системы распознавания лиц: весной заменила почти 90% всех старых камер города на новые с более четким изображением, а чуть позже закупила 258 серверов и девять петабайт памяти за 1,2 миллиарда рублей. Контракт достался компании «МаксимаТелеком» — эта организация поддерживает работу WiFi в московском метро.

Видимо, идея реализовалась не в той мере, в которой ожидали власти, поэтому силы бросили на более масштабную программу. Ее назвали «Безопасный город» или «Умный город» — именно для нее и закупают оборудование на почти два миллиарда рублей. Система использует программу FaceControl, которую разработали программисты из компании Vocord. Ею владела группа российских бизнесменов, но потом ее продали Huawei — Китай является лидером по работе с системами видеонаблюдения и слежки. Возможно, даже эта страна не сможет противостоять камуфляжу, который люди придумали для обмана системы.

Источник фото: РИА «Новости» / Александр Кряжев

FaceControl может выделять лица людей в потоке, сравнивает их с базами и при совпадении с внешностью потенциального преступника отправляет данные оператору. В секунду программа может сравнить три миллиона лиц, причем вне зависимости от качества изображения. И самое безумное — FaceControl не только понимает, что за человек перед ней, но и способна определять его эмоции.

Изначально FaceControl предназначалась исключительно для отслеживания преступников и правонарушений, однако от этого все равно неспокойно. Все-таки ощущение, что за вами кто-то постоянно следит, не очень приятное. Этого мнения придерживается правозащитница Алена Попова. Она собирается пройти через все судебные инстанции России и дойти до международного суда, чтобы запретить системы распознавания лиц в Москве.