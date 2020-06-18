Роскомнадзор снял ограничения с Telegram в России

Роскомнадзор снимает ограничение доступа к Telegram. Такое решение ведомство приняло по согласованию с Генеральной прокуратурой страны.

Об этом ведомство сообщило на своем сайте. Роскомнадзор подчеркнул, что позитивно оценивает готовность создателя мессенджера противодействовать терроризму и экстремизму.

Ранее Павел Дуров поддержал идею разблокировки Telegram на территории России и отметил, что месенджер активно борется с терроризмом, не нарушая при этом политику конфиденциальности своих пользователей.

Готовы взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков Роскомнадзор.

Ведомство отметило, что сейчас совместными усилиями российских и заграничных интернет-компаний еженедельно удаляется в среднем 2,5 тысячи материалов, которые пропагандируют суицидальное поведение. 1,3 тысячи постов экстремистского и террористического характера, около 800 сообщений, которые пропагандируют употребление наркотиков и рассказывают, где их можно купить, а также 300 материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин отметил, что Telegram в России не заблокирован. Он напомнил, что существует решение суда, которое обязывает Роскомнадзор это сделать, однако блокировка мессенджера так и не состоялась.