Интернет наводнили лотерейные мошенники

В России появился новый способ мошенничества в Сети. Злоумышленники отправляют электронные письма, где называются сотрудниками лотерейных компаний и предлагают жертвам бесплатные билеты. Эксперты предупредили, что выигрыш вызывает сомнения.

В первом квартале 2020 года «Лаборатория Касперского» обнаружила 219 псевдолотерейных страниц в Сети. Всего же за прошедший год компания заблокировала больше 80 миллионов попыток перехода пользователей на различные фишинговые ресурсы. Падение доходов стало для многих поводом попытать счастья в лотереях, отметила газета «Известия».

«Остерегайтесь писем, где содержатся орфографические или грамматические ошибки, предлагается пройти по ссылке, просят предоставить вашу личную информацию (например, номера кредитных карт и банковских счетов, дату рождения, пароли и т. д.), просят переслать сообщение, а также предлагают кликнуть на ссылку, чтобы „активировать“ некую функцию», — посоветовал глава представительства компании Avast в России и СНГ Алексей Федоров.

Изобретательность мошенников в Сети практически безгранична. Помимо фишинга, связанного с лотереями, есть и другие предложения. Жертв теперь передают из рук в руки. Так, пользователям, уже пострадавшим от сетевых преступников, предлагают получить компенсацию за участие в фейковых опросах, недобросовестных лотереях или компенсацию НДС, однако вместо возвращения средств списывают их и похищают банковские данные.

Кроме того, несколько месяцев назад информационные аналитики обнаружили десятки фишинговых ресурсов, предлагающих дешевые билеты на поезд и самолет. Это также является распространенным путем завладения чужих средств.

Эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович в разговоре с сайтом RТ объяснил, как защититься от нового способа мошенничества с использованием поддельных сайтов.