Россиянам рассказали, как безопасно хранить данные на смартфоне

Уровень защиты данных на смартфоне сейчас примерно как уровень защиты почтового ящика в подъезде. Поэтому к хранению данных нужно относится с осторожностью. Об этом рассказал специалист по кибербезопасности Андрей Масалович.

«Хранить можно любые данные без ограничений, но самое простое правило: все, что вы готовы хранить в своем почтовом ящике в подъезде, можно хранить и в телефоне. Данные на серверах и компьютерах, смартфонах, подключенных к сети, хранить нельзя, лучше иметь удаленные носители», — рассказал эксперт в интервью RT.

Он также отметил, что в мобильном телефоне категорически нельзя хранить таблички с паролями и учетными данными. Помимо этого, нельзя использовать одинаковые пароли на разных сервисах. А еще пароли нужно менять хотя бы раз в квартал. Масалович рассказал, что на некоторых телефонах есть функции, которые помогают защитить данные.

«Во всех новых версиях, на всех платформах есть галочка „Динамический сменный MAC-адрес“, ее надо ставить и при этом отключать Bluetooth», — подчеркнул аналитик.

Специалист также порекомендовал не ставить галочку в разделе «запомнить меня» при совершении покупок в интернет-магазинах.