Эксперт рассказал о защите от мошенничества с ложными сайтами

Уточняется, что нередко злоумышленники просят перейти на ложный сайт и заполнить форму, указав полную информацию о личной банковской карте. Взамен жертвам обещают «выплату».

«Это называется фишинговый сайт, или фишинговая страница, то есть страница, которая похожа на настоящую. Это часть ликбеза, каждому надо знать, что, если я вижу страницу, похожую на сайт Центробанка, это необязательно страница Центробанка», — пояснил Масалович.

По словам специалиста, в первую очередь необходимо быть бдительным. Помимо прочего, важно обращать внимание на адрес ссылки. В случае с аферистами в этой строке будет изображен разомкнутый замок. Это означает, что шифрование не включено. Еще нужно посмотреть, когда этот сайт был создан. Если ему неделя, вероятнее всего страница принадлежит мошенникам.

«Всегда надо думать: „Я сейчас зачем сюда пришел? Откуда я это узнал? Когда я это узнал?“ Вот через такие фишинговые страницы до сих пор очень много народу теряет всякие данные», — заметил эксперт.

Масалович заключил, что внешний вид схемы будет постоянно меняться, но такой прием злоумышленников не является инновационным.