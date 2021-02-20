Мошенники стали прикрываться лотереями и опросами для обмана россиян

Мошенники используют схему с опросами или лотереями для обмана россиян. Они выступают под видом известных брендов и заманивают своих жертв на поддельные сайты.

Все публичные активности брендов обычно можно посмотреть на их официальных сайтах и верифицированных страницах в социальных сетях, напомнила эксперт из управления противодействия кибермошенничеству банка Азима Раджабова в ролике Telegram-канала Сбербанка.

Поэтому, заключила она, прежде чем принимать участие в чем-либо, следует проверить достоверность информации об этом в интернете. Как правило, злоумышленники обещают главный приз, получить который можно только после совершения так называемого закрепительного платежа.

«Если после прохождения небольшого опроса или выполнения любых несложных действий вам предлагают крупную сумму вознаграждения, это мошенники. Если вы осуществите „закрепительный платеж“, то никогда не получите обещанное вознаграждение и не сможете связаться с мошенниками, они исчезнут», — напомнила Раджабова.

Из-за популярности портала Clubhouse в интернете увеличилось число мошенников, требующих деньги за приглашение в соцсеть. Об этом сообщил специалист по кибербезопасности, гендиректор Infosecurity a Softline Company Кирилл Солодовников, рассказали в Urа.ru.