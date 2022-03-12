Глава Instagram назвал процедуру блокировки сети в России неправильной

Глава социальной сети Instagram Адам Моззери негативно оценил решение Роскомнадзора о ее блокировке на территории России. По его мнению, таким образом миллионы людей останутся отрезаны от мира и это неправильно. Об этом Моззери написал в Twitter.

«В понедельник Instagram заблокируют в России. Это решение отрежет 80 миллионов в России друг от друга и от остального мира, ведь примерно 80% людей в России подписаны на аккаунты вне страны. Это неправильно», — написал глава соцсети.

О блокировке социальной сети Instagram на территории РФ в пятницу, 11 марта, сообщил Роскомнадзор. C таким требованием выступила Генеральная прокуратура. Как заявил регулятор, сеть позволила распространение материалов, призывающих к совершению насильственных действий в отношении российских граждан, включая военнослужащих.

Процедура введения ограничений на доступ к Instagram на территории РФ завершится в 00:00 14 марта.

Ранее стало известно, что российские чиновники и главы регионов начали уходить из Instagram и Facebook после того, как американская компания Meta объявила, что не будет удалять призывы к насилию в отношении российских военных.