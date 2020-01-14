Эксперт рассказал, когда лучше всего покупать новый iPhone

Покупать новый iPhone или Samsung Galaxy на новогодних распродажах лучше не стоит. Маркетологи используют этот период для увеличения продаж. Скидки достигнут максимума через год после выхода гаджета.

О хитростях приобретения смартфонов рассказал в эфире радио Sputnik руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин.

«Если мы говорим об известных брендах, то через год совершенно точно у официальных продавцов появляются значительные скидки», — заметил он.

Оптимальным вариантом Рябинин назвал покупку устройства годичной давности на вторичном рынке. Остановившись на нем, «пользователь получит вполне актуальное устройство по существенно сниженной цене».

Эксперт обратил внимание на тот факт, что менять гаджет каждый год необязательно. Желающим сэкономить лучше всего следить за так называемым «циклом реплейсмента». Сейчас его длительность достигла почти трех лет.

«Смартфоны зашли в определенный кризис. Они стали похожими друг на друга. <…> Люди не совсем понимают, зачем им менять смартфон каждый год или даже раз в два года», — пояснил Рябинин.

Лидерами продаж в России остаются телефоны Apple, Samsung, Huawei и Xiaomi. Их наиболее часто выбирают в качестве подарка. Флагманы двух последних брендов стоят при этом около 40 тысяч рублей. А Apple и Samsung продают самые продвинутые модели по ценам, превышающим 100 тысяч.

И если в официальных магазинах в период празднования Нового года были существенные скидки, то на флагманские модели они либо не распространялись, либо действовали ограниченно.