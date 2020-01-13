Глава Xiaomi рассказал, как появилось название компании

Компания Xiaomi получила свое название из-за склонности ее партнеров к символизму. В нем сочетаются аббревиатура фильма «Миссия невыполнима» и словосочетание «мобильный интернет».

Об истории китайской корпорации рассказал ее генеральный директор Лэй Цзюнь. Слова руководителя Xiaomi привело издание Mydrivers.

Основатели компании изначально выбирали между Red Star и Xuande. Если от первого варианта отказались из-за уже существующего с таким названием предприятия, то второй не подошел из-за неблагозвучности.

Среди версий также фигурировали такие названия, как Qianqi, Antong, Lingxi и другие.

В итоге выбор пал на Xiaomi. По словам Цзюня, в этом названии есть несколько символических значений. Во-первых, окончание mi — это «мобильный интернет», mobile internet. Компания как раз собиралась сделать упор на его развитии.

Кроме того, в последних двух буквах скрыта аббревиатура Mission: Impossible (название фильма «Миссия невыполнима»). Так в компании показали, что понимают, насколько высокой будет конкуренция с лидерами рынка.

Впервые совет учредителей Xiaomi собрался на заседание 14 января 2010 года. Официально принято считать, что корпорация основана спустя несколько месяцев — 6 апреля.

Сейчас Xiaomi является одной из лидирующих фигур не только китайского рынка смартфонов, но и мирового. В корпорации также производят товары сегмента потребительской электроники.